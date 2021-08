Ida ha già lasciato più di 233'000 case senza elettricità

NEW ORLEANS - Più di 233'000 case sono già senza elettricità in Louisiana e New Orleans rischia di restare al buio per tre settimane a causa dell'uragano Ida. «I clienti che si trovano sulla traiettoria di Ida potrebbero subire blackout fino a tre settimane», ha avvertito Energy New Orleans, l'azienda elettrica della Louisiana.

«Prepariamoci al peggio» - La Louisiana e New Orleans si preparano da giorni per affrontare l'uragano che si è presentato con venti che hanno sfiorato i 225 chilometri orari. Promosso sul campo a categoria 4 (su 5) la forza della natura preoccupa - e non poco - il presidente americano Joe Biden, che ha parlato dalla sede della protezione civile. «L'uragano Ida è devastante, va preso seriamente, è pericoloso e mette a rischio vite umane. Preghiamo per il meglio ma ci prepariamo per il peggio».

Tutto chiuso - L'aeroporto di New Orleans ha già cancellato in mattinata tutti i voli previsti per oggi. «Ida sarà uno dei più forti uragani che si sia mai abbattuto sulla Louisiana dal 1850», ricordava oggi il governatore dello Stato John Bel Edward.