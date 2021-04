Quasi 110mila reclami per la copertura mediatica della morte di Filippo

LONDRA - Sono 109'741 i reclami ricevuti dalla Bbc, dopo aver cancellato la programmazione dei suoi canali per seguire la copertura di notizie della morte del principe Filippo.

Venerdì scorso l'emittente radiotelevisiva britannica ha cancellato svariati programmi d'intrattenimento come la soap opera "EastEnders" e anche la finale di MasterChef, a favore di una copertura giornalistica della scomparsa del consorte della regina Elisabetta II. L'intera Bbc Four è stata messa "in pausa". Tutto questo non è piaciuto agli spettatori, che hanno sfogato la propria frustrazione bersagliando l'emittente di reclami.

«Riconosciamo che alcuni telespettatori non sono stati soddisfatti del livello di copertura fornito e dell'impatto che ciò ha avuto sui programmi TV e radio» ha dichiarato la Bbc. «Non abbiamo apportato tali cambiamenti senza un'attenta considerazione e le decisioni prese riflettono il ruolo che la Bbc gioca come emittente nazionale, nei momenti di rilevanza nazionale». Nonostante il deciso malumore della popolazione, «siamo grati per tutti i feedback e ascoltiamo sempre la risposta del nostro pubblico».