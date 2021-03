Nuove regole per i vaccinati

WASHINGTON - I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno modificato le linee guida per le persone vaccinate contro il coronavirus. Non è ancora un "libera tutti", ma sono stati applicati alcuni allentamenti per coloro che si sono sottoposti alla seconda dose (o alla dose singola nel caso di Johnson & Johnson) del vaccino da almeno due settimane.

In particolare le persone vaccinate potranno andare a casa di altre persone vaccinate senza dover tenere la mascherina o rispettare le distanze. Inoltre potranno anche far visita a persone non vaccinate provenienti da un unico nucleo famigliare sempre senza dover adottare le misure di prevenzione, a patto che le persone non vaccinate non soffrano di malattie gravi.

Inoltre i vaccinati non dovranno sottoporsi a tampone o quarantena nel caso in cui abbiano avuto un contatto con una persona positiva e asintomatica. Dovranno tuttavia monitorare eventuali sintomi per due settimane (se la persona vaccinata si sente male, deve comunque sottoporsi ad un test).

Coloro che hanno già ricevuto il vaccino tuttavia dovranno continuare ad indossare la mascherina, e mantenere la distanza se incontrano persone a rischio, o se la persona non vaccinata ha un membro della famiglia a rischio. Dovranno inoltre rispettare ancora le misure di prevenzione nel caso in cui incontrino più persone provenienti da più nuclei famigliari.

Le norme, come indossare la mascherina e la distanza sociale, devono essere rispettate anche all'esterno o nei luoghi chiusi affollati, come nei ristoranti. Non sono invece state modificate le linee guida riguardanti i viaggi.

Attualmente negli Stati Uniti 30 milioni di persone sono completamente vaccinate.