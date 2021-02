Coronavirus: la Germania prolunga la serrata fino al 7 marzo

BERLINO - In Germania, ristoranti, bar, negozi non essenziali e scuole rimarranno chiusi fino al 7 marzo prossimo. Lo ha deciso la conferenza governo federale-Länder, che ha così optato per prolungare di altre tre settimane la serrata che avrebbe dovuto concludersi il 15 febbraio.

A pesare è stata in particolare l'incertezza determinata dalle varianti britannica e sudafricana del nuovo coronavirus. Viste le esperienze della precedente ondata, non è il caso di allentare le regole troppo in fretta e provocare un nuovo balzo dei contagi: «Poi succedono i disastri», ha sottolineato il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer (Cdu).

Al momento, la Germania registra un'incidenza di 68 nuovi casi ogni 100mila abitanti alla settimana. Allentamenti in marzo saranno possibili se si scenderà sotto il valore di 35.