Vaccini a due velocità: solo 25 dosi finora nei paesi più poveri

GINEVRA - Un «catastrofico fallimento morale». Sono queste le durissime parole usate dal direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, per descrivere la distribuzione dei vaccini anti-Covid nei paesi in via di sviluppo.

Se il totale dei vaccinati contro il Sars-CoV-2 ha ormai superato la soglia dei 40 milioni di persone, stando alle cifre pubblicate dal sito ourworldindata.org, sono invece solo 25 le dosi fino a ora somministrate in paesi a basso reddito. Il paese in questione, ha spiegato Ghebreyesus citato dal Guardian, è la Guinea.

«Non è giusto che giovani adulti in salute che vivono in paesi ricchi siano vaccinati prima del personale sanitario e delle persone più anziane che vivono in paesi più poveri», ha incalzato il numero uno dell'Oms, ricordando che per il mese di febbraio è prevista la prima consegna nell'ambito dell'iniziativa Covax, che sta tuttavia incontrando non poche difficoltà nel garantirsi gli approvvigionamenti.