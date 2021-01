Berlusconi ricoverato per un problema cardiaco

MONACO - L'ex premier italiano Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiologico del Principato di Monaco per «un problema cardiaco aritmologico».

Lo ha indicato il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, che si è recato d'urgenza nel sud della Francia per controllarne le condizioni. Dopo averlo visitato, Zangrillo ha deciso per un ricovero di Berlusconi direttamente a Monaco: «Ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia» ha spiegato il medico. Al Centro cardiologico monegasco sarebbero stati compiuti «esami di routine», come ricostruito dall'agenzia stampa italiana Ansa.

Le condizioni di salute dell'ex Presidente del Consiglio si sarebbero aggravate già lunedì, secondo quanto riferito da Zangrillo. Berlusconi, che ha 84 anni, si trovava a casa della figlia a Valbonne, la località vicino a Nizza (F) dove ha trascorso anche gran parte del lockdown. Nel corso del mese di settembre 2020, lo ricordiamo, Berlusconi era stato ricoverato dopo aver contratto il coronavirus.

Il Giornale riferisce, citando fonti di Forza Italia (FI), che le condizioni di salute di Berlusconi sono in via di miglioramento, tanto che nei prossimi giorni potrebbe fare rientro nella residenza di Valbonne. Il vicepresidente di Fi Antonio Tajani spiega che con tutta probabilità Berlusconi «ascolterà direttamente l'onorevole Salvini e l'onorevole Meloni per fare il punto della crisi» di governo in Italia, confermando che l'ex premier si è sottoposto «ad alcuni controlli medici».