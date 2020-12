Cigno in lutto sui binari, traffico ferroviario interrotto

FULDATAL - I cigni sono famosi per non essere troppo amichevoli, ma allo stesso tempo sono molto sensibili quando perdono il proprio compagno.

Ed è ciò che è accaduto anche il 23 dicembre quando un cigno ha perso la vita nei pressi della stazione ferroviaria di Fuldatal a causa di un contatto con i fili elettrici. Il suo partner, quasi come se fosse in lutto, ha vegliato il corpo del compagno sui binari. Il tutto però ha causato non pochi problemi al traffico ferroviario.

Come riferisce la polizia in un comunicato, i tentativi di attirare il cigno lontano dai binari non hanno prodotto il risultato sperato. Sono dunque intervenuti i pompieri, che attraverso attrezzature particolari sono riusciti a spostare l'animale. I soccorritori hanno poi rilasciato il cigno in una zona più adatta.

Tuttavia ben 23 treni hanno subito un ritardo di circa 50 minuti.