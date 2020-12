Bolsonaro vuole che le persone vadano in spiaggia

BRASILIA - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha espresso il suo sostegno alla presenza della gente sulle spiagge, nonostante l'avanzata della pandemia di coronavirus nel Paese, e ha suggerito alla popolazione di non temere la malattia.

«Dove si ottiene la vitamina D? Prendendo il sole, ma hanno proibito a tutti di andare in spiaggia, è una follia. Chi ha preso la decisione? Un governatore, un sindaco... questo è inverosimile», ha detto il capo dello Stato a Santos, città portuale sulla costa dello Stato di San Paolo.

Il Comune di Santos, e altri municipi del litorale di San Paolo, non stanno rispettando il lockdown imposto dalla "fase rossa" decretata dal governo di San Paolo per Natale e Capodanno.

Bolsonaro ieri ha partecipato a una partita di calcio benefica a Vila Belmiro, lo stadio del club Santos, dove ha anche segnato un gol. «Questo virus Covid rimarrà in mezzo a noi per tutta la vita, non serve nascondersi, perché tanta paura? La vita deve andare avanti», ha affermato il presidente a margine dell'incontro. «Non ho sbagliato nessuna misura, niente, zero errori» nella politica contro la pandemia, ha poi aggiunto Bolsonaro.