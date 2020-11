Al Zawahiri sarebbe deceduto, e si pensa al Covid

ROMA - «Il leader di al Qaida è morto».

Lo hanno dichiarato quattro diverse fonti, anonime ma attendibili: Ayman al Zawahiri sarebbe stato «stroncato dall'asma» non lontano da Kabul, proprio mentre il segretario di Stato americano Mike Pompeo si trova in Qatar per incontrare i delegati del governo afghano e dei talebani impegnati negli storici negoziati di pace per l'Afghanistan.

A diffondere la notizia della morte dell'antico sodale e braccio destro di Osama bin Laden, nonché dal 2011 suo diretto successore alla guida dell'internazionale del terrore, è stato in esclusiva Arab News Pakistan, diramazione di un omonimo e autorevole sito web con sede in Arabia Saudita.

Zawahiri, medico egiziano, 69 anni, «è morto la scorsa settimana a Ghazni», ha riferito un traduttore che ha ancora stretti legami con al Qaida. Anche un funzionario della sicurezza pakistano delle aree tribali al confine con l'Afghanistan avrebbe confermato che Zawahiri è morto. «Crediamo che non sia più vivo», ha detto, chiedendo, come le altre fonti, di mantenere l'anonimato. «Siamo certi del fatto che sia morto per cause naturali».

Si parla di asma o insufficienza respiratoria. Chissà che non sia Covid. Anche altre due fonti hanno affermato di ritenere che il leader di al Qaida fosse gravemente malato e che sia morto, probabilmente il mese scorso. Tutte le quattro fonti, che Arab News definisce «della sicurezza in Pakistan e Afghanistan», concordano sulle poco eroiche «cause naturali» all'origine della morte di Zawahiri, sulla cui testa pende una taglia da 25 milioni di dollari da parte del governo americano.

Al momento non si hanno però altre conferme del decesso, né da al Qaida né dell'intelligence occidentale. Rita Katz, direttrice del noto sito web di monitoraggio del jihadismo online Site, a sua volta, con prudenza, riferisce che sul web circolano «voci» in tal senso, e sottolinea anche che «è tipico di al Qaida non pubblicare tempestivamente notizie sulla morte dei suoi leader», almeno fino alla nomina dei successori. È anche vero che Zawahiri è già in passato stato dato per morto più volte, per poi riapparire con qualche messaggio video o audio in cui esorta «i credenti» alla jihad globale.

E non sembrano al momento esserci conferme della morte del «dottore» neanche in Afghanistan, dove intanto continua a scorrere un fiume di sangue. Stamattina almeno 14 razzi sono piovuti su Kabul e sulla Green Zone, dove hanno sede le ambasciate e le aziende internazionali. Il bilancio, ancora provvisorio come sempre in questi casi, parla di almeno otto morti e decine di feriti. Un attacco la cui tempistica non sembra certo casuale, dal momento che Pompeo è a Doha per un faccia a faccia con i talebani dopo che Donald Trump ha annunciato di voler accelerare entro l'anno il ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan nonostante il perdurare delle violenze.

I talebani hanno peraltro negato di essere responsabili del lancio di razzi di oggi su Kabul, che è stato invece puntualmente rivendicato dallo Stato islamico. Di certo l'Isis, ora che le forze americane si stanno ritirando dall'Afghanistan, cerca di guadagnare terreno e potrebbe in questo essere anche avvantaggiata dalla morte di Zawahiri, se dovesse essere confermata.

All'interno di al Qaida infatti si verrebbe a creare un vuoto di potere poiché i due più probabili successori del leader sono stati di recente «eliminati». Hamza bin Laden, uno dei figli Osama, è stato ucciso in un'operazione antiterrorismo Usa in una zona compresa tra Afghanistan e Pakistan, come ha annunciato lo stesso Trump poco più di un anno fa. E Abu Muhamamd Al-Masri, già ritenuto il secondo nella catena di comando di al Qaida, è stato ucciso quest'anno a Teheran da agenti israeliani, per conto degli Usa.