Lo scheletro di un Tyrannosaurus rex venduto all'asta di Christie’s

NEW YORK - Stan, un Tyrannosaurus rex tra i più completi al mondo, è stato venduto all'asta da Christie's per 31,8 milioni di dollari (circa 29 milioni di franchi). Alto 4 metri, e lungo 12, il dinosauro ha vissuto circa 67 milioni di anni fa, e pesava otto tonnellate.

L'asta, avvenuta a New York, ha battuto tutti i record. Inizialmente il prezzo era stato stimato tra i 6 e gli 8 milioni di dollari. Ma sono stati sufficienti solo 4 minuti per superare la stima. Dopo 14 minuti Stan era stato aggiudicato ad un collezionista per 27,5 milioni di dollari (ai quali sono stati aggiunti i costi e le commissioni).

L'ultimo record apparteneva al T-Rex Sue, che all'asta di Sotheby's nel 1997 era stato venduto per 8,4 milioni di dollari (7,7 milioni di franchi) al Field Museum of Natural History di Chicago. Lo riporta il New York Times.

Chi era Stan - Il T-Rex battuto all'asta è stato scoperto nel 1987 nei pressi di Buffalo, nel South Dakota, e prende il nome dal paleontologo che l'ha scoperto, Stan Sacrison. Stando agli studiosi, Stan avrebbe vissuto circa 20 anni. Ci sono volute più di 30'000 ore di lavoro da parte dei paleontologi per riportare alla luce il dinosauro e ricostruire il suo scheletro composto da 188 ossi. I fossili sono anche stati impiegati per alcuni calchi, destinati a svariati musei di tutto il mondo.

All'asta non è stato presentato solamente il dinosauro, ma era sicuramente uno dei pezzi forte, insieme a quadri di Picasso, Pollock e Monet. Christie's ha però puntato molto sulla curiosità che il fossile suscita a grandi e piccini, posizionandolo in modo da essere visto dai passanti, e rimarrà visibile fino al 21 ottobre.

