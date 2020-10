Chiudono le scuole nei quartieri a rischio di New York

NEW YORK - Le scuole nei quartieri della città New York dove si sta sperimentando un balzo dei casi di coronavirus chiuderanno domani. Lo annuncia il governatore dello Stato Andrew Cuomo mettendo in evidenza che i focolai vanno affrontati «immediatamente».

Nell'annunciare la stretta sulle scuole, Cuomo ha esortato le istituzioni religiose a mettere fine agli assembramenti e ad attuare le regole altrimenti saranno chiuse.

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha presentato ieri a Cuomo un piano per la chiusura delle scuole pubbliche e private e delle attività non essenziali in nove quartieri della città concentrati nelle aree di Brooklyn e del Queens.