Nuova Caledonia alle urne per il voto sull'indipendenza

NOUMEA - Vince il "no" all'indipendenza dalla Francia nel referendum in Nuova Caledonia, l'arcipelago del Pacifico possedimento francese, in cui le urne sono chiuse da alcune ore. I contrari, secondo l'Alto Commissariato locale, hanno vinto di misura.

Si sono aperti stamane i seggi elettorali per il secondo referendum sull'indipendenza in Nuova Caledonia, territorio nel Pacifico sotto sovranità francese dal XIX secolo. È la seconda volta che l'arcipelago di 270'000 abitanti va alle urne in due anni per decidere sulla propria indipendenza. La prima volta, il 4 novembre del 2018, i fautori del "no" hanno vinto con il 56,7% dei voti.

Dalle 8.00 di domenica ora locale (le 23.00 di sabato a Parigi) gli elettori hanno tempo di esprimere la loro preferenza fino alle 18.00 di domenica (le 9.00 di domenica a Parigi). La proclamazione dei risultati è attesa per domenica mattina, ora di Parigi, e spetterà al presidente francese Emmanuel Macron.