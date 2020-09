Sci e coronavirus: «Gli après-ski come li conosciamo sono da evitare»

Après-ski Caricamento in corso ... Ti mancherebbero gli après-ski? Tanto! Fanno parte del divertimento Me ne farò una ragione, la salute è più importante Non mi piacciono già di base Non scio Non so [{"keyQ":"q_nhcofn"}] Vota Risultati Ti mancherebbero gli après-ski? Tanto! Fanno parte del divertimento 36% (71 voti) 36% Me ne farò una ragione, la salute è più importante 36% (71 voti) 36% Non mi piacciono già di base 18% (36 voti) 18% Non scio 11% (21 voti) 11% Non so 0% (0 voti) 0% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1463621,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1058455","title":"Après-ski","questions":{"q_nhcofn":{"a":{"a_ebtot":"Tanto! Fanno parte del divertimento","a_tmfmxo":"Me ne farò una ragione, la salute è più importante","a_kq54xo":"Non mi piacciono già di base","a_hom6tw":"Non scio","a_xxq7bc":"Non so"},"q":"Ti mancherebbero gli après-ski?","t":"0"}}}

VIENNA - Dopo che il nome della celebre località sciistica e del divertimento austriaca di Ischgl ha fatto il giro del mondo per essere diventata uno degli epicentri del contagio da nuovo coronavirus europei, il governo austriaco è corso ai ripari per salvare la prossima stagione invernale. Ha infatti annunciato che per quest'anno gli après-ski non saranno possibili nella loro forma consueta: tutti gli avventori dovranno in particolare rimanere seduti.

«Divertimento sugli sci sì, ma senza i vecchi après-ski», è lo slogan lanciato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. «I numeri del contagio sono troppo alti, dobbiamo fermare la crescita», ha aggiunto.

Gli après-ski in cui comunemente «si sta pigiati gli uni contro gli altri, c'è musica alta e si beve molto» sono «in ogni caso da evitare», ha spiegato la ministra del Turismo, Elisabeth Köstinger. Si potrà comunque bere un bicchiere dopo una discesa o una lunga giornata di sci, ma bisognerà sempre restare seduti al tavolo «sia all'interno sia all'aperto».

In Austria, per l'inverno prossimo sono previsti l'obbligo del distanziamento di almeno un metro dalle altre persone e l'obbligo di mascherina anche sulle funivie. I corsi di sci saranno limitati a dieci partecipanti. I maestri saranno testati regolarmente.