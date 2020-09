Vincono 170 milioni all'Euromillions: «Il salvadanaio ora è troppo piccolo»

STRASBURGO - È una «favola diventata realtà» quella della coppia francese che, il 1° settembre scorso, ha vinto il jackpot di 157 milioni di euro dell'Euromillions (170 milioni di franchi). Almeno così la descrive la società del lotto francese, la FDJ, che ha rivelato qualcosa in più sui fortunati giocatori.

I due sono sulla quarantina, provengono dal Dipartimento del Basso Reno e vogliono rimanere anonimi. Il giorno dell'estrazione avevano guardato «per pura coincidenza» un film che evocava Cenerentola. Quando, prima di andare a letto, la signora aveva controllato i numeri vincenti, la storia della protagonista della celebre fiaba le era tornata inevitabilmente in mente: «Non abbiamo dormito per tutta la notte - racconta la donna citata dalla FDJ -. Avevo l'impressione di essere Cenerentola, con la speranza che tutto fosse reale e che la carrozza non si trasformasse in zucca a mezzanotte».

Il mattino dopo, però, i sette numeri azzeccati e la realtà di aver vinto 157 milioni di euro erano ancora lì.

Giocatori assidui del lotto, i due neomilionari si buttano sull'Euromillions «soprattutto in occasione dei grossi jackpot». I numeri? Li scelgono sempre a caso, anche per la schedina fortunata. Con una sola eccezione: «Aggiungiamo sempre una data di nascita o il nostro numero civico», spiegano.

Con questa tecnica hanno sempre portato a casa qualcosa, ma si trattava di cifre neanche lontanamente paragonabili al jackpot conquistato a inizio mese. I soldi vinti finivano in una scatola, «per togliersi qualche sfizio di tanto in tanto»: «Ora la scatola è senz'altro troppo piccola per contenere la nostra vincita», ammettono.

E adesso? Come cambierà la loro vita? I due neopaperoni intendono prendersi il tempo di rendersi conto della vita che gli si apre davanti. Per ora lui si regalerà un apparecchio elettronico e lei un orologio. Continueranno inoltre a fare beneficenza e renderanno i loro cari partecipi della loro fortuna.

Per il sogno di girare il mondo, tuttavia, bisognerà aspettare causa pandemia di Covid-19: «Al momento abbiamo tutte le porte aperte, ma le frontiere sono chiuse», si rammaricano.

La loro vincita (157'170'843 €) è la terza più alta mai pagata in Francia dalla FDJ. La superano una del 13 settembre 2011 (163 milioni di euro) e una del 13 novembre 2012 (169 milioni di euro). I numeri giocati dalla coppia vincente sono 4, 8, 10, 33 e 46. Stelline: 8 e 11.