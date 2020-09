Coccodrillo in un ruscello in Germania: «Se lo vedete tenetelo d'occhio a distanza»

ORTENBERG - Allevatori e padroni di cani sono invitati a tenere gli occhi bene aperti a Ortenberg, una località di circa 9mila abitanti a nord est di Francoforte, in Germania. Nella campagna intorno al centro abitato, infatti, si aggira un coccodrillo.

Il rettile è stato notato e fotografato da un passante il 27 agosto scorso. L'animale si trovava in un ruscello, ma ha subito fatto perdere le proprie tracce perché spaventato dal rumore di una falciatrice.

Come riporta la dpa, le autorità confermano che si tratta di un cucciolo di coccodrillo di un metro circa di lunghezza. Il rettile non rappresenterebbe un pericolo per le persone, ma allevatori e padroni di cani sono invitati a fare particolare attenzione ai loro animali.

In caso di avvistamento, gli abitanti della zona sono esortati a chiamare la polizia e a tenere d'occhio il coccodrillo da una certa distanza fino all'arrivo degli agenti. Al momento non è noto come il rettile sia finito nell'area verde intorno a Ortenberg.