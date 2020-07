In Kosovo record di 276 positivi su 404 test effettuati

PRISTINA - In Kosovo continua a puntare verso l'alto la curva del contagio da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 276 su appena 404 test effettuati (68%). Come riferiscono i media regionali, si tratta di un record giornaliero per quanto riguarda il tasso di positività nel piccolo Paese balcanico, che conta circa 2 milioni di abitanti e le cui strutture sanitarie sono alquanto precarie.

Dall'inizio dell'epidemia in Kosovo si sono avuti in totale 7'413 contagi e 185 decessi per il Covid-19. I casi attivi sono attualmente 3'201. Una forte ripresa dei contagi si registra in tutti i Paesi dell'area balcanica, in particolare Romania e Serbia.

Il Kosovo figura nella lista dei Paesi a rischio stilata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Chi vi abbia soggiornato, al rientro in Svizzera deve annunciarsi alle autorità sanitarie cantonali e mettersi in quarantena per 10 giorni.