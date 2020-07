Cane percorre 90 km per tornare nella vecchia casa

LAWSON - Cleo, un Labrador di quattro anni, ha fatto preoccupare i suoi padroni quando è scomparsa per diversi giorni. Fortunatamente è stata ritrovato in buone condizioni, a casa. Ma non in quella attuale in Missouri, dove abita la sua famiglia, ma in quella dove viveva due anni fa, in Kansas, a circa 90 chilometri di distanza.

La storia, quasi da film, è stata raccontata dalla CNN. Il nuovo padrone della vecchia casa di Cleo, tornando dal lavoro, si è ritrovato il Labrador sdraiato sul portico, davanti alla porta. Cleo era sprovvista di collare, ma non sembrava un cane randagio. Pertanto, insieme alla moglie, hanno cercato il microchip, ed è così che hanno scoperto che il cognome dei padroni del cane era uguale a quello degli ex proprietari della casa.

Una coincidenza? Rintracciati su Facebook, la coppia si è accorta che i padroni di Cleo avevano pubblicato sul social network un avviso di scomparsa.

«Quando ho comunicato loro che avevamo trovato il loro cane, sono rimasti senza parole». Cleo infatti avrebbe viaggiato per più di 90 chilometri, e nessuno sa come abbia fatto, considerando il fatto che avrebbe dovuto attraversare un fiume, o passare su un ponte molto trafficato.

Cleo alla fine è tornata a casa, quella in Missouri.