Riapre l'Empire State Building

NEW YORK - L'Empire State Building di New York si lascia alle spalle la pandemia di Covid-19 e riapre al pubblico il suo osservatorio dal 20 luglio. Una serrata iniziata oltre quattro mesi fa, quando le misure restrittive per contenere i contagi hanno fatto calare il sipario su tutte le attrazioni della Grande Mela.

Con l'inizio della fase 4, la prossima settimana comincerà a vedersi una schiarita e l'Empire State Building è pronto ad accogliere i primi visitatori, anche se ad una capacità ridotta di oltre l'80%.

Solo 500 persone potranno tornare a godersi la vista il primo giorno e nei giorni successivi, fin quando non si passerà ad una fase con indicazioni meno restrittive. «Riapriremo al mondo questo simbolo di New York universalmente riconosciuto - ha detto Anthony E. Malkin, presidente e amministratore delegato di Empire State Realty Trust - il nostro nuovo osservatorio da 165 milioni di dollari, un segnale che New York è forte e che il nostro futuro è promettente».

Malkin ha anche specificato che gli ingressi saranno con turni a tempo e solo con prenotazioni online. «Con la capacità ridotta e con la mancanza di turisti - ha aggiunto - all'inizio sarà un'esperienza newyorkese unica per i newyorkesi».

Durante le prime settimane sarà ridotto l'orario di apertura, dalle 8 del mattino alle 23. Ogni visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura, dovrà mantenere una distanza di circa due metri da altre persone e indossare una mascherina per l'intera durata della visita. «Abbiamo istruito il nostro personale - ha detto Jean-Yves Ghazi, presidente dell'Osservatorio - e abbiamo posizionato stazioni con disinfettanti e indicatori di distanza».

Il nuovo osservatorio al 102/o piano ha aperto solo lo scorso 12 ottobre. Rivela una vista senza ostacoli della città al di là dello spettacolare. Una vetta sulla Grande Mela con una parte composta da 24 finestre che mostrano tutto il panorama. Fino allo scorso gennaio la parte inferiore era in muratura, limitando quindi la vista. L'osservatorio si trova ad un'altezza di 381 metri, mentre dalla base all'antenna l'Empire misura 443 metri. L'altro osservatorio, invece al chiuso, si trova all'86/o piano.

Oltre all'Empire State Building il 20 luglio riapriranno sempre parzialmente anche la Statua della Libertà e Ellis Island.