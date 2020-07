Bolsonaro a rischio Covid-19: su Twitter si fa il tifo per il coronavirus

BRASILIA - La notizia della possibile positività di Jair Bolsonaro al test sul nuovo coronavirus ha scatenato l'odio sul web contro il presidente brasiliano, accusato da più parti di aver sempre minimizzato la pandemia da coronavirus nel suo Paese. In vetta agli argomenti di tendenza su Twitter in Brasile c'è infatti il discutibile hashtag "força covid" ("forza covid").

Una tendenza simile si era registrata anche all'epoca della positività di Boris Johnson, pure lui inizialmente scettico sulla gravità della malattia. Il premier britannico guarì dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni, ma ciò non gli impedì di essere bersagliato dagli odiatori.

Nel caso di Bolsonaro, il tenore della maggioranza dei tweet è forse ancora più violento, con migliaia di utenti che augurano apertamente la morte al capo di Stato verdeoro.

Anche l'ambasciatore Usa farà il test - L'ambasciatore degli Stati Uniti in Brasile, Todd Chapman, sarà sottoposto al test per il coronavirus. Bolsonaro ha pranzato sabato scorso con Chapman e il suo ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Brasilia, per commemorare la Festa dell'indipendenza americana.

Foto pubblicate sulla stampa locale mostrano Bolsonaro che abbraccia il suo ministro con accanto l'ambasciatore, tutti e tre senza le mascherine.

Secondo il quotidiano O Globo, anche altri ministri di Bolsonaro effettueranno test dopo essersi incontrati con il presidente nei giorni scorsi, quasi sempre senza la mascherina.

Bolsonaro: «Mi sento meglio» - Intanto, in attesa della comunicazione del risultato del suo test, che dovrebbe arrivare alle 12 di Brasilia (le 17 in Svizzera), Bolsonaro, sentito da CNN Brasil, ha dichiarato: «Mi sento molto meglio, anche la febbre è scesa». Il capo dello Stato ieri aveva dichiarato di avere 38 di febbre e dolori muscolari, che farebbero pensare ai sintomi del Covid-19. Bolsonaro - che ha nel frattempo cancellato tutti gli impegni di lavoro previsti per questa settimana - ha anche precisato che, non appena si è sentito male, ha iniziato ad assumere compresse di idrossiclorochina, seguendo l'esempio del suo omologo americano, Donald Trump.