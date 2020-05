Parte la vendita di biglietti TGV per luglio e agosto

PARIGI - Le ferrovie statali francesi (SNCF) metteranno in vendita da domani i biglietti per TGV e InterCity per il periodo estivo. Almeno fino al 2 giugno sarà però disponibile unicamente un posto a sedere su due per rispettare le norme sulla distanza sociale.

L'annuncio, fatto dal ceo di SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, fa seguito alle dichiarazioni del primo ministro Edouard Philippe di oggi, secondo cui i francesi possono ora riservare, in Francia, le vacanze di luglio e agosto. Fanichet ha anche detto che in estate circolerà il 100% dei TGV e InterCity previsti.