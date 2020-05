Il Senato libera miliardi per la sanità. E Bolsonaro crede nella clorochina

BRASILIA - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che parlerà con il suo ministro della Sanità, Nelson Teich, per includere l'uso della clorochina e del suo derivato, idrossiclorochina, nel protocollo di assistenza del Sistema sanitario unificato (Sus) per i pazienti con sintomi lievi di Covid-19.

«Da quello che ho capito, ascoltando i medici, è che dovrebbe essere usata all'inizio della cura da parte di coloro che fanno parte del gruppo a rischio», ha detto il capo dello Stato. «Sappiamo che non esiste una conferma scientifica della sua efficacia, ma dato che ci troviamo in una situazione di emergenza, la clorochina potrebbe rivelarsi un lenimento per questa enorme quantità di morti che stiamo registrando in Brasile».

Nel frattempo, il Senato brasiliano ha approvato una misura provvisoria che estingue il Fondo di riserva monetaria (Frm), amministrato dalla Banca centrale. Così facendo - dopo l'approvazione anche da parte della Camera dei deputati, avvenuta martedì - il Congresso ha dato il via libera al trasferimento di risorse per combattere il nuovo coronavirus. Il valore stimato dell'Frm è di 8,6 miliardi di reais (circa 1,4 miliardi di franchi).