Un contatto «a basso rischio»: Fauci si mette in isolamento

WASHINGTON - Il Dr. Anthony Fauci, numero uno del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, si è posto in auto-isolamento in seguito a un contatto «a basso rischio» con una persona dello staff dell'amministrazione Trump risultata positiva al tampone.

L'annuncio è stato dato dallo stesso virologo alla CNN. Per "basso rischio" si intende che il contatto con questa persona non è stato particolarmente ravvicinato nei giorni precedenti alla conferma dell'infezione.

Fauci ha spiegato che resterà in «quarantena modificata» - continuando a lavorare da casa e indossando sempre una mascherina - per un periodo di 14 giorni, sottoponendosi a un test ogni giorno. L'ultimo, effettuato ieri, ha dato esito negativo.