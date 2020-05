Un nuovo Banksy è apparso in un ospedale britannico

SOUTHAMPTON - Una nuova opera di Banksy, lo street artist più famosa del mondo, ha fatto la sua comparsa al General Hospital di Southampton, nel Regno Unito. Il dipinto, affisso con il beneplacito della direzione dell'ospedale in un atrio vicino al pronto soccorso, è un omaggio ai nuovi eroi di questa epoca: il personale del Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico.

Anche questa volta il misterioso artista riesce a essere profondo e immediatamente comprensibile: l'opera, di un metro per un metro, mostra un bimbo inginocchiato che gioca con un pupazzetto di una infermiera con tanto di mantello da supereroe. In un cesto, accantonati per il momento (o per sempre?) due personaggi classici del mondo dei fumetti: Batman e Spiderman.

Il dipinto, in bianco e nero, resterà in esposizione al General Hospital fino all'autunno, riferisce la Bbc. Dopodiché sarà messo all'asta per raccogliere fondi per il Nhs. L'artista ha lasciato una nota al personale dell'ospedale: «Grazie per tutto ciò che state facendo. Spero che questo illumini un po' questo luogo, anche se è in bianco e nero».