Il vice di Trump in ospedale senza mascherina

ROCHESTER, MN - Ha fatto discutere la recente visita del vice presidente americano Mike Pence a un famoso ospedale del Minnesota senza mascherina.

Martedì, il 60enne ha fatto il suo ingresso alla Mayo Clinic senza alcuna protezione sul volto e si è intrattenuto a parlare a favore di telecamere con responsabili e medici. Nelle immagini dell'incontro, si vede come il vice di Trump fosse l'unico, fra i presenti, a non portare una mascherina protettiva, contrariamente a quanto prescritto a tutti i visitatori e pazienti dall'ospedale stesso per scongiurare il pericolo di contagio da SARS-CoV2.

In un tweet poi cancellato, la Mayo Clinic sottolineava di aver avvisato anticipatamente gli assistenti di Pence sul fatto che il dispositivo di protezione fosse obbligatorio. Prendendo posizione sull'accaduto dopo la visita, il vice presidente ha giustificato la sua scelta sostenendo di essere sottoposto a «regolari» esami per il coronavirus e di non essere affetto dalla malattia. Evitando di coprire il volto, avrebbe voluto prediligere un contatto più diretto con le persone incontrate, ha lasciato intendere.

Fonti vicine a Pence citate dalla CNN, rivelano tuttavia che il suo staff si rende conto che la scelta di entrare alla Mayo Clinic senza mascherina è stata poco oculata. L'attenzione mediatica si è infatti concentrata sul passo falso del vice presidente, lasciando inevitabilmente in ombra l'impegno del nosocomio nella lotta al coronavirus.

keystone-sda.ch / STF (Jim Mone)