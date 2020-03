Rifugio chiuso per coronavirus, ai senzatetto è stato destinato un parcheggio

LAS VEGAS - Le autorità sanitarie del Nevada hanno allestito un centro d'emergenza per senzatetto in un parcheggio di Las Vegas.

Le immagini stanno facendo il giro del mondo: un caso di positività al coronavirus all'interno di un centro di accoglienza con 500 posti letto ha provocato la sua chiusura. Cosa fare, quindi, degli altri ospiti? Non è stata trovata altra soluzione che destinare loro un parcheggio all'aperto, dove è stato creato un reticolo di settori, a partire dalle strisce già presenti per i posti auto, in modo da mantenere l'adeguato distanziamento sociale.

Nell'area sono stati stesi un certo numero di materassini blu sui quali stendersi, ma nelle foto si vede che in molti punti le persone sono troppo vicine e sdraiate sul nudo asfalto.

La soluzione è stata parecchio criticata, ma le autorità di Las Vegas si difendono: si tratta dell'unica soluzione che è stato possibile trovare in quel frangente. Un portavoce cittadino ha spiegato che l'altro centro presente in città è quasi al completo. Nel sud del Nevada sono svariate migliaia le persone senza dimora: si stima che la media sia di 6500 unità, che si arrangiano nei rifugi, per strada e perfino nelle fognature.

