Effetto coronavirus, l’Amuchina venduta online a peso d’oro

MILANO - Lavarsi spesso le mani e pulire le superfici utilizzando prodotti disinfettanti. Sono due fra i principali consigli diramati dalle varie autorità nazionali nell’ambito delle misure per contenere il contagio da coronavirus. I disinfettanti per le mani, neanche a dirlo, stanno vivendo un momento da veri protagonisti e qualche furbetto ha deciso di sfruttare la cosa per mettersi in tasca un bel gruzzolo.

In alcune regioni d’Italia, prodotti come l’Amuchina sono infatti praticamente introvabili nelle farmacie. Online invece la disponibilità è ampia, ma a prezzi esorbitanti. Bastava infatti farsi un giretto su Amazon Italia nel corso del fine settimana per trovare flaconi normalmente venduti anche dalle nostre parti a pochi franchi, in vendita per decine di euro. Si parla di rincari nell’ordine del 500-600% e per le mascherine la situazione è ancora peggio. Se prima erano vendute a meno di 10 centesimi di euro al pezzo, oggi toccano quasi i 2 euro scrive. Un aumento che supera il 1700%.

«Da un primo monitoraggio del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) sui principali portali di e-commerce emerge come i prezzi di alcuni prodotti legati all’emergenza Coronavirus raggiungano livelli astronomici», ha affermato il presidente Carlo Rienzi, parlando di «vergognosa speculazione» che potrebbe configurare «veri e propri reati, dalla truffa all’aggiotaggio». Motivo per cui oggi sarà presentato un esposto a Procura e Guardia di Finanza in cui sarà chiesto di «oscurare le pagine di Amazon e di altri portali specializzati nelle vendite online nelle quali si pubblicizzano a prezzi abnormi prodotti legati al Coronavirus».

Nel frattempo, Amazon ha anticipato le decisioni comunicando che interverrà in prima persona per monitorare i partner di vendita che operano attraverso il proprio store e rimuovendo le offerte che violano le regole previste.