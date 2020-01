Missili iraniani contro gli americani in Iraq: «Almeno 80 morti»

WASHINGTON / ERBIL - Sale alle stelle la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'uccisione per mano americana del generale iraniano Qasem Soleimani. Come confermato dal Dipartimento della difesa americano, l'Iran ha lanciato più di una dozzina di missili contro due basi irachene che ospitano militari statunitensi.

In un comunicato di Washington, si precisa che le strutture colpite sono quelle di al-Assad ed Erbil, rispettivamente nel centro e nel nord del Paese. L'attacco è avvenuto alle 17.30 locali di martedì 7 gennaio (le 15.30 in Svizzera). Entrambe le basi erano già in stato di massima allerta.

La TV di Stato iraniana, ha indicato che l'operazione è un atto di ritorsione per l'omicidio di Soleimani. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte americana su possibili vittime. Citando fonti della Guardia rivoluzionaria, la tv di Stato iraniana parla di almeno 80 morti e 200 feriti. «Grandi perdite sono state inflitte a numerosi droni, elicotteri e equipaggiamento militare nella base» di al-Assad, afferma.

Trump: «Va tutto bene, è in corso la valutazione dei danni» - «Va tutto bene! Missili lanciati dall'Iran a due basi militari in Iraq. Stiamo facendo una ricognizione dei danni e delle vittime in queste ore. Finora va bene! Abbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo! Rilascerò una dichiarazione in mattinata». Lo twitta Donald Trump.

Khamenei: «Abbiamo dato uno schiaffo agli Stati Uniti, non è finita» - L'Iran «ha dato uno schiaffo gli Stati Uniti con l'attacco missilistico alle sue basi militari, ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire». Lo ha detto il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, in un messaggio in tv.

«Gli americani per la loro presenza nella regione e in qualsiasi altra parte del mondo hanno causato solo guerre, differenze, distruzioni», ha aggiunto la Guida Suprema iraniana nel discorso tv alla nazione, sottolineando che «poiché sedersi ai tavoli delle trattative e tenere discorsi apre solo la strada all'interferenza e alla presenza dei nemici, i colloqui dovrebbero fermarsi».

Netanyahu convoca il Consiglio di difesa - Il Consiglio di Difesa del governo israeliano è stato convocato dal premier Benyamin Netanyahu, che prosegue così una consultazione iniziata lunedì sulle ripercussioni regionali dell'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui la seduta dovrebbe iniziare nel primo pomeriggio.

L'Iran all'Onu: «Prenderemo tutte le misure necessarie contro ogni minaccia» - «Conformemente al diritto internazionale e nell'esercizio del suo diritto all'autodifesa, l'Iran prenderà tutte le misure necessarie e proporzionate contro ogni minaccia o uso della forza. Ciò è conforme al diritto ai sensi dell'articolo 51 della Carta Onu, e l'Iran non esiterà ad esercitarlo quando richiesto». Lo ha scritto nelle scorse ore l'ambasciatore di Teheran all'Onu, Majid Takht-Ravanchi, in una lettera al segretario generale Guterres e al Consiglio di Sicurezza

Nella lettera, l'ambasciatore iraniano all'Onu ha scritto che «le politiche irresponsabili e le pratiche illegali degli Usa continuano a non solo mettere in pericolo le basi del diritto e dell'ordine internazionali, ma rappresentano anche una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali».

«La comunità internazionale non dovrebbe tollerare questa situazione e deve chiedere agli Stati Uniti di porre fine alle sue continue misure illegali e destabilizzanti in una regione così instabile come il Medio Oriente, in particolare ritirando tutte le sue forze dalla regione», si afferma.

Inoltre, ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza «condanni, nei termini più forti possibili, le minacce illecite e le politiche senza restrizioni degli Usa, oltre a ritenerli responsabili per tutti i suoi atti illegali, e obbligarli a rispettare i principi e norme del diritto internazionale».