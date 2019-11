Niente posto in casa anziani per la suora con il velo

VESOUL - Una casa anziani di Vesoul, nell'est della Francia, ha respinto la richiesta di ospitare una suora cattolica perché indossa il velo e l'abito religioso e sarebbe per questo in contrasto con la legge francese sulla laicità. Lo riporta la radio locale France Bleu Besancon.

La suora porta il velo e l'abito da oltre 70 anni, ma per la sua età non può più rimanere in convento nella Drome (centro della Francia) ed è tornata nella sua regione natale. Lì ha individuato la casa di riposo per anziani "Foyer logement" di Vesoul, gestita dal Centro comunale di azione sociale della città, fornita di appartamenti e sala mensa. Tuttavia, la suora è stata lasciata in lista d'attesa da gennaio, costretta nel frattempo a dormire in parrocchia.

Dopo diversi mesi, la spiegazione della commissione che attribuisce i posti è stata che «per rispetto della laicità, qualsiasi segno ostentatorio di appartenenza a una comunità religiosa non può essere accettato, così da assicurare la serenità di tutti». Il caso è aperto ed è destinato ad alimentare la polemica in corso sull'argomento.