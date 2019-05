El Chapo chiede più ore d'aria: «Vuole scappare»

NEW YORK - El Chapo chiede alla giustizia americana due ore di esercizio a settimana all'aria aperta, la possibilità di acquistare sei bottiglie d'acqua a settimana e tappi per le orecchie.

Ma la richiesta è accolta con scetticismo e le autorità la respingono al mittente, convinte che sia sia solo una mossa per tentare di scappare di prigione o di far tacere i testimoni che stanno collaborando.

Joaquin 'El Chapo' Guzman, ex boss del narcotraffico, è rinchiuso in isolamento a Manhattan in una cella senza finestre di 3 metri per 2,5 e attende di conoscere la sua sentenza, prevista per il 25 giugno prossimo.

La giuria della corte federale di Brooklyn lo ha ritenuto colpevole per tutti e 10 i capi di accusa che gli erano stati imputati: dall'associazione a delinquere nell'ambito della criminalità organizzata al traffico di droga, dal riciclaggio di denaro sporco all'uso e traffico di armi da fuoco.