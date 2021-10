I Legnanesi tornano a Locarno con il nuovo spettacolo "Ridere"

LOCARNO - Passato e presente, tradizione e attualità: c’è tutto il mondo de I Legnanesi nello spettacolo “Ridere”, in programma venerdì 3 dicembre alle 20.30 presso il Palexpo FEVI di Locarno.

Così, già nella prima scena, Mabilia (Enrico Dalceri), chic più che mai - come si conviene a un viaggio a Parigi – ammira la Gioconda insieme a mamma Teresa (Antonio Provasio) e papà Giovanni Colombo (Lorenzo Cordara, al suo debutto in questa stagione), che sfoggiano gilet gialli catarinfrangenti nelle sale del Louvre, mentre fuori i manifestanti fanno dei loro gilet gialli il simbolo della protesta, inseguiti dai gendarmi (Giordano Fenocchio e Fabrizio Rossi).

Ci vuole il tradizionale siparietto finale, con la razionalità e il giudizio della Mabilia, per accendere ancora una volta, grazie ai Colombo, i riflettori sui valori della famiglia, della necessità di parlare e non lasciarsi isolare dalla tecnologia, per imparare a volersi bene davvero.

Oltre due ore di spettacolo, che preludono al sempre emozionante gran finale, per ricordare che, nonostante i problemi e le difficoltà della vita, “non ci resta che ridere!”.

A seguito delle attuali normative anti Covid-19 gli organizzatori segnalano che, per partecipare allo spettacolo de I Legnanesi sarà necessario essere muniti di Certificato Covid (in merito al tampone questo deve essere fatto entro 72 ore per il test PCR ed entro 48 ore per il test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale).

Prevendite presso i classici rivenditori.