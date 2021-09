Doppia occasione per ammirare "Un'altra notte"

LUGANO - Doppia rappresentazione nei prossimi giorni per "Un'altra notte", performance di teatro di figura unita alla prosa, il tutto accompagnato dalle note di un basso elettrico, ideato dagli artisti emergenti ticinesi Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato. Musica dal vivo di Romolo Benati.

La prima è in programma domani, sabato 4 settembre alle ore 20 presso la Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro di Figino all'interno di Càsoro in Festa; la seconda martedì 7 settembre alle ore 21 presso ilBoschetto Parco Ciani di Lugano all'interno dell'undicesima edizione del LongLake Festival.

"Un’altra notte” è un gioco, un sogno, un viaggio che avviene nell’arco di una notte, un racconto che si ripete al calar della sera e al nascere della vita. La performance racconta due grandi momenti della vita: l’infanzia e la terza età per mostrare l’assoluta bellezza di questi momenti al margine della vita. Il progetto vuole rappresentare queste due età molto distanti tra loro ma allo stesso tempo molto vicine, due età semplicemente magiche.

Lo spettacolo "Un'altra notte" è realizzato col sostegno di InfoGiovani (Ufficio del sostegno Svizzero a enti e attività per i giovani) e ha vinto il bando per le residenze di ricerca artistica 2021 della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro di Càsoro, nonché - solo due giorni fa - uno dei tre premi assegnati alla rassegna emergenti del festival latino di teatro di figura ConTATTItere 2021 come "Migliore animazione e figura ConTATTItere 2021".