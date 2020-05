Riapre la biglietteria del Teatro Sociale

BELLINZONA - Il Teatro Sociale Bellinzona è lieto di comunicare la riapertura della biglietteria presso l’Ufficio turistico di Bellinzona e le nuove date di programmazione nella prossima stagione di alcuni degli

spettacoli che non hanno potuto svolgersi a causa dell’emergenza sanitaria. Per questi spettacoli è riaperta da subito la prevendita presso i consueti punti vendita. Sono inoltre state definite le procedure di rimborso per gli spettacoli annullati.

Spettacoli rinviati - Queste le nuove date di programmazione di alcuni degli spettacoli che a partire dal 7 marzo non hanno potuto avere luogo al Teatro Sociale Bellinzona a seguito dell’emergenza sanitaria:

SE LA VA LA GH'HA I RÖD

previsto sabato 7 marzo, rinviato a sabato 31 ottobre 2020

previsto domenica 8 marzo, rinviato a domenica 1 novembre

SEBALTER

previsto venerdì 13 marzo, rinviato a venerdì 9 ottobre 2020

previsto sabato 14 marzo, rinviato a sabato 10 ottobre 2020

MACBETTU (sostituisce IL GIARDINO DEI CILIEGI)

previsto giovedì 19 marzo, rinviato a mercoledì 28 ottobre 2020

previsto venerdì 20 marzo, rinviato a giovedì 29 ottobre 2020

THE VAD VUC

previsto venerdì 27 marzo, rinviato a venerdì 25 settembre 2020

previsto sabato 28 marzo, rinviato a sabato 26 settembre 2020

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

previsto martedì 28 aprile, rinviato a giovedì 12 novembre 2020

previsto mercoledì 29 aprile, rinviato a venerdì 13 novembre 2020

I biglietti già emessi per la data originaria mantengono la loro validità anche per la nuova data di programmazione. Chi fosse impossibilitato ad assistere all’evento nella nuova data può rivolgersi entro il 31 agosto 2020 allo stesso punto vendita in cui ha acquistato il biglietto. È escluso qualsiasi tipo di rimborso dopo tale data. Gli abbonati alla rassegna “Chi è di scena” riceveranno informazioni specifiche riguardo agli spettacoli “Macbettu” e “La bottega del caffè”.

Spettacoli annullati - I seguenti spettacoli previsti nella stagione 2019-2020 del Teatro Sociale Bellinzona sono stati annullati:

L’USIGNOLO O DELL’AMICIZIA

previsto domenica 29 marzo - ANNULLATO

DANILO BOGGINI SEPTET FEAT. FLAVIO BOLTRO

previsto sabato 4 aprile 2020 - ANNULLATO

DARIA, MATTIA & MARCO ZAPPA

previsto lunedì 6 aprile 2020 - ANNULLATO

KLAUS NOMI PROJEKT

previsto mercoledì 8 aprile 2020 - ANNULLATO

A BRIGLIA SCIOLTA

previsto giovedì 23 aprile - ANNULLATO

STEPS: FADED

previsto domenica 26 aprile - ANNULLATO

LA CANTATA E DISFIDA DI DON TRASTULLO

previsto domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno - ANNULLATO

I biglietti già emessi per gli spettacoli annullati vengono rimborsati. Il rimborso può essere richiesto entro il 30 giugno 2020 presso lo stesso punto vendita in cui il biglietto è stato acquistato. Ai titolari di un abbonamento Ottovolante il rimborso sarà eseguito sotto forma di buono per un altro spettacolo. Per alcuni degli spettacoli annullati si sta cercando ancora una nuova data nella prossima stagione: in caso di riprogrammazione il biglietto dovrà essere nuovamente acquistato (in prevendita a partire da settembre).

Altri spettacoli - Quanto ai rimanenti spettacoli che non hanno potuto avere luogo a causa dell’emergenza sanitaria si daranno comunicazioni più precise nelle prossime settimane, fermo restando l’obiettivo di riprogrammarne il maggior numero possibile nella prossima stagione.