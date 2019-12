"Graffio sul bianco" al Teatro Foce

LUGANO - Da venerdì a domenica il Teatro Foce ospita tre repliche di "Graffio sul bianco", spettacolo della Rassegna Home a cura di Teatro Delle Radici. Testo e regia di Cristina Castrillo, con Giovanna Banfi, Ornella Maspoli, Massimo Palo e Carlo Verre. Disegno di scena di Teatro delle Radici, assistenza alla regia di Bruna Gusberti.

“Graffio sul bianco” è un rudimentale e grezzo contatto con la parola scritta, la letteratura, i libri, da quelli buttati come spazzatura a quelli che ci hanno arricchito l’esistenza. Dalla mano che prende una matita divenendo poi una minaccia, alle tante parole che abbiamo perso a forza di abusarne. Dai libri accatastati divorati dal fuoco, alle parole che avremmo bisogno di imparare a memoria in modo che nessuno ce le tolga. Dai libri morti e le pagine che nessuno leggerà, alle illuminanti immagini che ci rimarranno impresse per sempre. Elaborato come se stessimo sfogliando un libro o permettendoci di soffermarci a sorpresa su qualche pagina, lo spettacolo raccoglie le associazioni, le fantasie e i ricordi apparsi a contatto con la scrittura, a volte come un soliloquio solitario, a volte come un dialogo con i propri fantasmi, a volte dando vita anche solo a una frase abbandonata in un trafiletto sporco. Come un foglio in bianco, abbiamo transitato su pagine piene di coscienza e memoria provando a cogliere, nei tanti graffi, il nostro proprio riflesso.

Evento sostenuto da Percento culturale Migros Ticino. Prevendita online su Biglietteria.ch.