Gli allievi delle scuole “conquistano” la Biennale dell'Immagine

CHIASSO - Si mette in gioco in maniera originale e stimolante la Biennale dell'Immagine di Chiasso, che si terrà dal 17 settembre al 24 novembre, e che ha deciso di lasciare il proprio canale Instagram nelle mani degli studenti.

Una conquista pacifica che, comunica l'organizzazione, coinvolgerà una selezione di allievi di scuole superiore artistiche della regione e della vicina Lombardia. A loro, il compito di riempire, ovviamente di immagini l'account.

Il takover - così si definisce in gergo questa pratica di simbolica "resa creativa" - che sarà anche un'opportunità per esplorare «lo sguardo dei giovani tra i 18 e i 25 anni, per conoscere cosa sia, per loro, “immagine” oggi», spiega la Biennale.

L'avvicinamento inizia questo mese con il Liceo di Mendrisio, per procedere poi con l’Accademia di architettura USI a Mendrisio e la SUPSI con il Corso di laurea in Comunicazione visiva.

Per quanto riguarda la Lombardia, invece, prenderanno parte all'iniziativa anche l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como - IED Network.

Il programma della manifestazione verrà reso noto all'inizio di settembre, ma ci saranno anticipazioni già verso la primavera.

Viola Pinösch