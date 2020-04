L'arte non si spegne con il virus: il m.a.x. museo attiva il suo "piano social"

CHIASSO - Le esposizioni e le raccolte artistiche sono inaccessibili a causa delle misure per contrastare il coronavirus? L'arte però non si ferma e sfrutta i social.

Il m.a.x. museo di Chiasso ha lanciato un "piano social" che si basa su Facebook e Instagram. Due strumenti che «stanno ospitando interessanti iniziative che permettono anche ai musei di continuare a essere dei messaggeri di cultura». La struttura museale chiassese, benché chiusa fisicamente a tempo indeterminato, è virtualmente aperta e attiva grazie a nuovi progetti.

La serie #leperledelmax propone la lettura di un'opera d'arte donata alla collezione del m.a.x. museo da artisti, collezionisti e filantropi, per partecipare alla bellezza condivisa di un'istituzione pubblica. Come un filo di perle, le une accanto alle altre, le opere che il museo ha nella propria collezione potranno essere virtualmente ammirate da un ampio pubblico.

Con #tiaccendounidea, laboratorio virtuale dedicato ai bambini, le animatrici propongono dei lavoretti manuali a tema, prendendo spunto dalla mostra in corso o riferendosi alla prossima mostra. Coloro che manderanno un’immagine della loro realizzazione artistica (all’indirizzo eventi@maxmuseo.ch) potranno vederla pubblicata su una particolare guida cartacea che verrà realizzata annualmente.

Le #scintille presentano attraverso brevi video (durata massima di 3 minuti) piccole curiosità artistiche. In particolare le prime scintille saranno dedicate alla prossima mostra (la cui inaugurazione è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria), ossia “Alberto Giacometti (1901-1966) Grafica al confine fra arte e pensiero”.

Con #quizARTiamo si giocherà con domande curiose sull’arte – le mostre tematiche in corso o le tecniche della grafica. Saranno messi in palio mensilmente due biglietti d'ingresso al

museo. • Il web meeting #seguitelalanterna verrà pianificato una volta per ogni mostra, riservato ai soci AAMM (Associazione Amici del m.a.x. museo). Si tratta di una visita guidata dalla direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini (che idealmente “illuminerà” il percorso alla scoperta dell’esposizione) nelle sale del museo in orario di chiusura. Gli iscritti all’evento web potranno

seguire la visita con il proprio cellulare da casa e al termine anche porre delle domande.