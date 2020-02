Museo in erba, a Carnevale ogni arte vale

LUGANO - Nel corso della settimana delle vacanze di Carnevale il Museo in erba di Lugano non va in ferie, anzi.

Ai più piccoli saranno dedicate cinque mattine e altrettanti atelier differenti. I bambini possono conoscere nuovi amici artisti e sperimentare tecniche insolite per reinterpretare i loro quadri in maniera giocosa. Alcuni oggetti classici del Carnevale nascondono sorprese inaspettate e nelle mani dei piccoli artisti si trasformano in strani e divertenti strumenti per dipingere; altri oggetti entrano poi nei disegni dei bambini dando vita a fantastiche composizioni tattili in 3D.

Si comincia lunedì 24 febbraio con Paul Signac e un mare di coriandoli, si prosegue martedì 25 con Sonia Delaunay e una colorata composizione di cerchi fatta con i palloncini e le stelle filanti; mercoledì 26 ci si diverte con l’arte astratta di Kandinsky e giovedì 27 con il buffo ritratto di una mela mascherata di Magritte. Il gran finale è l’esplosione di forme e colori con trombette e cappellini per un quadro ispirato a Frank Stella.

Ai genitori vengono proposte due formule: solo atelier dalle 10 alle 11.30 oppure “la mattina al museo” dalle 9 alle 12 dove i bambini (4–11 anni) restano con le animatrici con momenti di gioco, merenda e atelier.

E non è tutto: è possibile visitare in famiglia, alla mattina e al pomeriggio, la mostra in corso “Hervé Tullet… Si gioca!”, un’esposizione realizzata in collaborazione con l’artista. I laboratori del fine settimana (inizio ore 14.15) sono dedicati a Tullet e alle sue idee creative con tre appuntamenti per i bambini, per tutta la famiglia e per i più piccoli (2-3 anni).

Tutti i dettagli nel sito www.museoinerba.com. Prenotazioni 091 835 52 54