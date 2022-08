Qualche numero per Ticino Musica

Un po' di numeri: 280 - Il progetto simbolo della 26ª edizione, la nuovissima Ticino Musica Festival Orchestra, ha registrato ben 280 candidature da tutto il mondo, tra le quali dopo una combattutissima selezione sono stati invitati 46 musicisti. Il 18 luglio questi giovani talenti, guidati da Alexander Shelley, «hanno tenuto a battesimo un sogno che, in questi tempi di guerra e pandemia, prende le sembianze del miracolo». Il direttore artistico di Ticino Musica, Gabor Meszaros, ha spiegato: «Tutte le preoccupazioni pre-festival sono svanite nel sentire i primi accordi di questa nuova orchestra. Questo progetto ha comportato molto lavoro, decisamente più di quanto non fosse normale per noi, e a inizio festival avevo qualche dubbio sul fatto che tutto sarebbe potuto andare bene. E invece tutto è andato veramente, sorprendentemente bene! E la musica ha trascinato tutti e tutto come vento che gonfia le vele, così che la barca di Ticino Musica è approdata alla fine del suo viaggio con più sicurezza che in altri anni, tutto è andato liscio e tutto si è svolto molto in armonia».