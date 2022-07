Festival Como Città della Musica: ritorna Fatoumata Diawara

Le undici canzoni di “Fenfo” - cantate principalmente in lingua bambara - trattano argomenti senza tempo come rispetto, umiltà, amore, migrazione e famiglia. «Non volevo cantare in inglese o francese perché volevo rispettare la mia eredità africana» - spiega Fatoumata – Ma volevo un suono moderno perché è il mondo in cui vivo. Sono un tradizionalista, ma ho anche bisogno di sperimentare. Puoi mantenere le tue radici e le tue influenze, ma comunicarle in uno stile diverso».