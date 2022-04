JazzAscona ha ingaggiato gli eroi canadesi del bluegrass e un grande omaggio a Joe Zawinul

ASCONA - Si arricchisce giorno dopo giorno il programma di JazzAscona 2022. Dopo la New Orleans Jazz Orchestra, Dee Dee Bridgewater e la principessa del funk Ida Nielsen, gli organizzatori annunciano ora due eventi di grande impatto anche per le serate di lunedì 27 e martedì 28 giugno con l’ingaggio di The Dead South, gruppo di folk bluegrass, popolarissimo, che vanta centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube, e la band del tastierista Scott Kinsey, che con la BuJazzO, orchestra di una ventina di elementi, renderà un imperdibile omaggio alla musica dei Weather Report e del maestro Joe Zawinul, di cui Kinsey è stato uno dei giovani musicisti preferiti.

Il 27 giugno The Dead South

È un gruppo canadese che fa un bluegrass di grandissima qualità ed energia, seguito da moltissimi fans sia dal vivo sia online, dove i loro video hanno totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni. Più volte premiata con un Juno Award (il Grammy canadese), The Dead South è nata nel 2012; ha suonato diversi concerti prima di pubblicare nel 2013 un primo extended play, "The Ocean Went Mad and We Were To Blame", cui hanno poi fatto seguito tre album: "The Good Company" nel 2014, "Illusion and Doubt" nel 2016 e "Sugar & Joy" nel 2019. La band è trascinata dalla voce di Nate Hilts, si avvale di una strumentazione che include chitarra, mandolino, violoncello e banjo e propone un repertorio di celebri cover e di proprie composizioni. La popolarità dei The Dead South è esplosa a partire dal 2016, dopo la pubblicazione su YouTube del video “In Hell, I'll Be In Good Company”, visto da quasi 300 milioni di fans. È la loro prima volta ad Ascona.



Il 28 giugno Scott Kinsey Group e BuJazzO

Joe Zawinul è stato uno dei più famosi e influenti musicisti della storia del jazz. Come co-leader dei Weather Report e con il suo Zawinul Syndicate, ha stabilito standard musicali che rimangono ancora oggi ineguagliati. JazzAscona renderà omaggio a questo gigante in occasione dei 90 anni della sua nascita, portando in scena il 28 giugno la band del tastierista Scott Kinsey insieme alla spettacolare BuJazzO, la Bundesjazzorchester, big band tedesca che conta una ventina di elementi. Oltre ai successi di Zawinul come “Birdland” o “Mercy Mercy”, saranno presentate canzoni del repertorio dei Weather Report e dei Syndicate. Maestro indiscusso delle tastiere, improvvisatore di classe mondiale e anche acclamato produttore, Scott Kinsey è stato il pupillo di Joe Zawinul ed è anche molto conosciuto come tastierista del gruppo di progressive fusion Tribal Tech fondato da Scott Henderson.



Con oltre 350 appuntamenti in dieci giorni, JazzAscona è in programma dal 23 giugno al 2 luglio.