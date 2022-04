Dopo due anni di pausa Covid riecco il Concerto del Venerdì Santo

BELLINZONA - Ritorna venerdì 15 aprile alle ore 20.30 nella Chiesa Collegiata di Bellinzona, un appuntamento molto apprezzato e atteso dal pubblico: il tradizionale Concerto del Venerdì Santo, costretto a una pausa forzata di ben due anni a causa della pandemia.

Per l’edizione 2022 di questo imperdibile momento musicale, il Coro della Radiotelevisione svizzera e l’Orchestra della Svizzera italiana diretti da Diego Fasolis, con la partecipazione dei solisti Marie-Claude Chappuis, mezzosoprano, e Riccardo Novaro, baritono, proporranno l’ispiratissimo Requiem per soli, coro e orchestra op. 9 di Maurice Duruflé, esponente di primo piano della tradizione organistica francese. Il Requiem è un’opera profondamente sentita, che utilizza temi gregoriani e armonie coinvolgenti per giungere a un finale catartico, che riempie di serenità.

In apertura, per ricordare i 200 anni dalla nascita del compositore César Franck, il pubblico potrà ascoltare la sua Prière per organo, nella imponente trascrizione per orchestra realizzata dal compositore e membro dell’OSI Fabio Arnaboldi. Il concerto, evento dei Concerti RSI, verrà diffuso in diretta radiofonica su RSI Rete Due. Giovedì 14 aprile si terrà come di consueto la Prova generale, aperta a pagamento.

Il concerto è promosso in collaborazione con l’Associazione I Barocchisti e con il sostegno della Città di Bellinzona, dell’Associazione degli Amici dell’OSI (AOSI) e dello sponsor principale BancaStato. Prevendita dei biglietti sul sito dell'Osi e allo sportello OTR presso l’InfoPoint Bellinzona in piazza Collegiata (lu-ve 9.00 – 17.30, sa 9.00 – 15.30, do 10.00 – 15.30). Il prezzo unico di entrata è 50 franchi per il Concerto di venerdì 15 aprile e 10 franchi per la Prova generale di giovedì 14 aprile.