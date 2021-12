L'omaggio a Leonard Bernstein nel Concerto di San Silvestro

LUGANO - C’è grande attesa per il tradizionale Concerto di San Silvestro dell’OSI, che quest’anno ci porta in America: dalle radici native afroamericane riscoperte da Antonín Dvořák fino ai travolgenti ritmi urbani della New York moderna, cosmopolita e violenta di Leonard Bernstein.

Il 2021 si chiude con una spettacolare serata “americana” dedicata al celebre compositore, direttore d’orchestra, pianista ed educatore. Venerdì 31 dicembre alle ore 18 al LAC, sotto la guida del direttore d’orchestra norvegese Rune Bergmann, verranno proposti diversi capolavori che ci arrivano d’oltreoceano, a partire dall’ultima sinfonia di Antonín Dvořák, quella Nona sinfonia, detta Dal Nuovo Mondo, profondamente influenzata dalla cultura americana della frontiera e dall’interesse del compositore boemo per gli spirituals, i canti delle piantagioni che provenivano dalla comunità afroamericana in cammino verso la propria liberazione.

Lo stesso spirito inclusivo domina due dei più celebri musical che Leonard Bernstein scrisse con un geniale gruppo di collaboratori: "On the Town" (di cui verranno proposte Tre danze) e

"West Side Story" (di cui si potranno ascoltare le Danze sinfoniche). Fu una rivoluzione per il genere del musical di Broadway, fino ad allora rigidamente dedicato al solo intrattenimento leggero: Bernstein vi portò lo spessore e la poliedricità della propria educazione musicale, uniti a una non meno forte sensibilità sociale e politica.

Il Concerto di San Silvestro è organizzato in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura e sarà trasmesso in differita radiofonica alle ore 20 su RSI Rete Due. La prevendita dei biglietti è effettuata online sul sito dell'Osi oppure attraverso i canali di vendita del LAC. L’accesso, per le persone a partire dai 16 anni, sarà consentito unicamente con certificato Covid 2G (guariti o vaccinati) e documento d’identità. È inoltre obbligatorio l’uso della mascherina.