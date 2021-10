Umberto Tozzi porterà le sue “Songs” al Palacongressi

LUGANO - Tornerà a Lugano nel 2022, e per la precisione al Palazzo dei Congressi, il cantautore italiano Umberto Tozzi. Per l'occasione porterà sul palco uno spettacolo “Songs” nato (in casa) durante il lockdown pandemico e poi portato con successo in tutta Italia.

Si tratta di una rivisitazione, in chiave inedita, dei suoi più grandi successi ai quali verranno affiancate anche diverse chicche mai suonate prima dal vivo e che di sicuro faranno la felicità dei fan più appassionati.

L'inizio del concerto, previsto per il 1 dicembre 2022, è programmato per le 20.30 (apertura porte ore 19).

La prevendita è attiva sin d'ora su biglietteria.ch