Una serata in streaming con l'OSI al suono di Strauss e Bartók

LUGANO - Si sposta sul web (e sulle onde radio) il concerto dell'Orchestra della Svizzera italiana di questo mercoledì 2 dicembre.

Diretta da Markus Poschner, l'ensemble si esibirà comunque al LAC - ma a porte chiuse - trasmettendo in diretta la performance via streaming e via radio su Rete 2.

Per l'occasione la serata presenterà la “Suite per fiati in si bemolle maggiore” di RIchard Strauss così come la “Musica per archi, celesta e percussioni di Béla Bartók”. Piacevole novità di questo concerto in remoto, la possibilità di leggere le note del programma di sala scaricando il libretto dal sito internet.

Per maggiori informazioni, rimandiamo al sito ufficiale dell'OSI.