Palamania Back to the Future... torna nel 2021

CHIASSO - Il coronavirus mette il freno a mano anche al Palamania Back to the Future. L'evento infatti non avrà luogo quest'anno e farà ritorno nel 2021.

La decisione, spiegano gli organizzatori, è stata presa mettendo al primo posto la salute degli ospiti e di tutto il team di lavoro.

L'appuntamento è quindi fissato all'anno prossimo. «Divertimento e sicurezza sono sempre stati i punti chiave di questo incredibile viaggio, ora più che mai siamo determinati a lavorare per l’appuntamento 2021, per rivedervi tutti ed accogliervi ancora in Palamania Back to the Future».