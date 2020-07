Quattro serate di "Magic Blues summer concert 2020"

LOCARNO - Nonostante i tempi incerti, anche l'estate 2020 vedrà un po' di Vallemaggia Magic Blues. Nell'ambito di "E...STATE a Locarno" sono infatti in programma quattro serate all'insegna del blues, dal titolo "Magic Blues summer concert 2020".

Ecco il programma:

Venerdì 17 luglio 2020

18.00 - 19:30 Marco Marchi Mojo Workers Trio

20.30 - 22.15 Woamp

Sabato 18 luglio 2020

18.00 - 19:30 Francesco Piu & Cek Franceschetti

20.30 – 22.15 SuperDownHome

Venerdì 14 agosto 2020

18.00 - 19:30 Delta Groove Band

20.30 - 22.15 Freddie & The Cannonballs

Sabato 15 agosto 2020

18.00 - 19:30 Maurizio Gnola Blues Duo

20.30 - 22.15 Arianna Antinori

In Piazza Grande, la Città di Locarno ha allestito un palco con circa 300 posti a sedere a distanze regolamentari e controllati da parte dagli agenti di sicurezza.

Per il Sindaco Scherrer «l’offerta di animazione, arricchita dall’arredo con piante e panchine, crea un ambiente da salotto e una sorta di lounge a cielo aperto per passare qualche ora spensierata grazie all’esibizione gruppi locali e di alcuni festival della regione che quest’anno non potranno svolgersi. L’intenzione del Municipio è insomma quella di rendere il centro cittadino più attrattivo, accogliente e ospitale per la popolazione e i numerosi turisti che decidono di passare l’estate nel Locarnese».

«Inoltre grazie alla Città di Lugano e alla collaborazione dei tre festival blues ticinesi (Bellinzona Blues, Blues To Bop e Magic Blues) saremo sul palco del Long Lake Festival sabato 25 luglio con il concerto dell’ultima vincitrice dello Swiss Blues Challenge 2019, Justina Lee Brown. Artista che nell’ambito dello Swiss Blues Tour era prevista quest’anno (rinviato all’anno prossimo) sul palco di Bellinzona e in Vallemaggia» fanno sapere gli organizzatori.