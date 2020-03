L'Hammond di Raphael Wressnig sul palco del Murrayfield Pub

CHIASSO - CHIASSO - Al Murrayfield Pub di Chiasso anche questo sabato fa rima con musica black. Sul palco ci sarà il fuoriclasse austriaco dello Hammond Raphael Wressnig.

Sulle scene da almeno due decenni, Wressing può vantare una lunga serie di collaborazioni eccellenti per i suoi lavori in studio e nei live così come riconoscimenti per la sua abilità ai tasti. Poliedrico nello stile unisce nei suoi brani blues, soul, jazz e funk in concerti ad alto voltaggio.

Sul palco con lui due compari d'eccezione, il chitarrista padovano Enrico Crivellaro e il batterista bernese Daniel “Booxy” Aebi.

Il concerto inizierà alle 22 e l'entrata è libera.