Ambra Albek e il Trio des Alpes in concerto

MENDRISIO - Saranno la violista Ambra Albek ed il Trio des Alpes (Hana Kotkovà, violino - Claude Hauri, violoncello e Corrado Greco, pianoforte) i protagonisti della matinée di domenica 1° marzo alle ore 10.30, nella Sala Musica del Mendrisiotto di Mendrisio, accanto al Museo d’arte.

Si tratta del quinto appuntamento dalla quarantaduesima stagione di Musica nel Mendrisiotto. I noti musicisti sostituiranno il duo inizialmente previsto che purtroppo ha dovuto rinunciare per motivi di salute.

In programma due capolavori assoluti. Ad aprire il concerto il Quartetto per pianoforte n. 1 in sol minore, K 478 di Wolfgang Amadeus Mozart, scritto nel 1785 a Vienna e che rappresenta un'operazione quasi rivoluzionaria nella storia dei generi musicali, praticamente inventando la moderna musica da camera con pianoforte. Sarà un modello ripreso da molti compositori delle epoche seguenti, tra i quali Antonín Dvorák, di cui verrà eseguito il Quartetto n. 2 in mi bemolle maggiore, op. 87. Scritto nell'arco dell'estate 1889, si colloca verso la fine del catalogo di Dvoràk, seguito soltanto dal Trio "Dumky" e da alcune opere per violino, e rappresenta uno dei vertici della produzione cameristica dell'autore per la drammaticità e la ricchezza dell'invenzione, la chiarezza della forma, l'equilibrio tra le componenti strumentali e dell’impronta slava.

Seguirà degustazione di vini locali.