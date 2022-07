"Festeggiamo", il bilancio è positivo

Il progetto gratuito per commemorare i 75 anni del Locarno Film Festival è stato assegnato a un gruppo di lavoro dalla Commissione intercomunale Cultura del Locarnese e Valli. Nancy Lunghi, Municipale a Locarno che ha contribuito ad allestire l’evento, afferma: «È stato un percorso molto apprezzato che ha permesso alla popolazione di avvicinarsi in una maniera diversa dal solito alla manifestazione cinematografica per eccellenza della nostra regione. Per tutte le emozioni che abbiamo potuto trasmettere ringraziamo i più di 1000 spettatori, i 24 comuni sostenitori della regione e i preziosi partner che hanno collaborato e sostenuto il progetto. In particolare, un grande grazie va al Locarno Film Festival che da ben 75 anni porta il mondo a Locarno e Locarno nel mondo, con tanta passione, dedizione e professionalità. Gli auguriamo quindi buon compleanno e lunga vita. Non vediamo l’ora d'incontrarci tutti in Piazza Grande a Locarno dal 3 al 13 agosto per la 75esima edizione».