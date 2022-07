In Ticino la prima edizione di Atelier du Futur

MINUSIO - In occasione della 75esima edizione del Locarno Film Festival si terrà la prima edizione dell’Atelier du Futur in Ticino. L'evento è gratuito e le iscrizioni sono aperte fino a fine luglio. Il progetto si svolgerà dal 7 al 9 agosto ed è dedicato a ragazzi tra i 13 e i 15 anni. L'Atelier du Futur avrà luogo a Minusio, in Villa San Quirico. Verranno ospitati 50 partecipanti provenienti da tutto il Ticino per un’esperienza unica nel suo genere che avranno modo d'immergersi in attività legate alla musica, alla moda, all’arte culinaria e al cinema. Si tratta di un'iniziativa di mediazione culturale frutto della collaborazione tra il Locarno Film Festival e il Comune di Minusio che permetterà di affrontare diverse tematiche, tra cui sostenibilità, consumo, tecnologia e innovazione.