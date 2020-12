Cinema Otello, grande rammarico per la chiusura

ASCONA - Il Cinema Otello comunica con grande rammarico l'imposizione dell'«ennesima chiusura» dei cinema a partire da oggi, «e per ben 6 settimane, senza un minimo di preavviso».

In un comunicato, il cinema spiega che nemmeno la programmazione di questo weekend potrà aver luogo, come confermano i colleghi del cinema Iride: «a seguito delle disposizioni emanate dal consiglio federale, vi informiamo che il Cinema Iride chiuderà a partire da oggi fino a data da stabilirsi».

«Il rammarico è ulteriore se si pensa che resteranno aperti centri commerciali, centri sciistici etc, luoghi in cui la propagazione del virus causata da assembramento è di gran lunga superiore a quella, praticamente nulla, nei cinema», si legge poi nel comunicato del cinema Otello, decisamente aspro nei confronti delle decisioni espresse dal Consiglio federale.

Infatti, «tutto questo provocherà un danno enorme», e «non solo dal punto di vista economico» ci tengono a sottolineare dal cinema, «bensì anche per quanto concerne il futuro di tutto il settore cinema o maggiormente di tantissime sale così dette periferiche o indipendenti. Un danno purtroppo alimentato anche da una debole coesione tra le stesse sale, soprattutto quelle del nostro Cantone, che andrebbe rafforzata nuovamente con una associazione di categoria - già esistente e poi sciolta nel 2015».

In conclusione, il cinema Otello ringrazia tutti coloro che hanno sempre mostrato supporto e augura buone feste a tutti: «Al cinema, al suo pubblico sempre in calo anche a causa di quanto sta accadendo, auguro tanta fortuna e tanta energia e coraggio, per un 2021 che credevamo potesse iniziare in una maniera diversa da ciò che invece dovrà essere».

Teatro Paravento - «È con rammarico che dobbiamo comunicarvi che le repliche di "Aggiungi al carrello" di oggi, sabato 12 e domenica 13 dicembre sono annullate a causa delle nuove misure sanitarie diramate dal Consiglio Federale».

È così, con rammarico, che anche il Teatro Paravento di Locarno annuncia la chiusura, e anche l'annullamento della tradizionale "Bicchierata Natalizia" prevista per sabato 19 dicembre.

«La sospensione delle manifestazioni culturali rimane in vigore fino al 22 di gennaio. Ripartiremo con la nostra stagione inverno-primavera 2021 proprio con "Aggiungi al carrello" sabato 23 e domenica 24 gennaio. Fiduciosi di poter rivederci tutti a teatro per quella occasione vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo Buone Feste», conclude il Teatro.

Teatro San Materno - «Purtroppo, a causa delle nuove disposizioni federali in merito al Covid-19, il Teatro San Materno dovrà chiudere le sue porte fino al 22 gennaio 2021», annuncia anche San Materno, indicando come «Il concerto “Elementar und Midnang”, programmato da Johannes Rühl per domenica 13 dicembre, è quindi rinviato a data da definire».

Anche da parte del Team del Teatro San Materno, un augurio di buone feste: «Vi auguriamo tanta salute e un Natale pieno di luminosità!».